 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Shandong...

Shandong Shouguang Juneng Special Steel yeni elektrik ark ocağı yatırımı yapacak

Çarşamba, 08 Temmuz 2026 09:44:27 (GMT+3)   |   Şanghay

Shandong Eyaleti Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Dairesi, çelik sektöründe kapasite ikame tedbirleri doğrultusunda Shandong Shouguang Juneng Special Steel Co., Ltd.'nin yeni 130 mt'luk elektrik ark ocağı yatırımına ilişkin kapasite ikame planını kamuoyunun görüşüne sunduğunu açıkladı. İtiraz ve görüş süreci 6 Temmuz-27 Temmuz 2026 tarihleri arasında devam edecek.

Şirket, yeni 130 mt kapasiteli elektrik ark ocağı projesinin inşaatına Ekim 2027'de başlamayı, tesisi ise Eylül 2029'da devreye almayı planlıyor.

Proje kapsamında, yıllık 443.900 mt kapasiteli bir adet 70 mt elektrik ark ocağı ile yıllık 887.700 mt kapasiteli bir adet 80 mt konvertör devreden çıkarılacak. Elektrik ark ocağı kapasitesi 1:1, konvertör kapasitesi ise 1,5:1 oranında ikame edilecek. Bu kapsamda proje için toplam 834.150 mt çelik üretim kapasitesi kullanılacak. Geriye kalan 53.550 mt kapasite ise ileride kullanılmak üzere ayrılacak.

Yeni elektrik ark ocağı, alaşımlı çelik üretiminde kullanılacak ve mevcut 70 mt'luk elektrik ark ocağının bulunduğu sahaya inşa edilecek.


Etiketler: Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi Yatırım 

Benzer Haber ve Analizler

Panhua Group Filipinler’deki 1 milyar $ değerindeki çelik tesisinde Haziran ayında üretime başlayacak

26 May | Çelik Haberler

Valin Lianyuan Steel 7 No’lu yüksek fırında modernizasyon projesi gerçekleştirecek

18 May | Çelik Haberler

Valin Xiangtan Steel çubuk ve yassı çelik üretim tesisi kuracak

01 Nis | Çelik Haberler

Alleima yeni yüksek performanslı boru üretim tesisiyle Çin’deki varlığını güçlendiriyor

27 Kas | Çelik Haberler

Tayland Çin destekli 402 milyon $’lık yüksek mukavemetli çelik tel projesini onayladı

12 Ağu | Çelik Haberler

Tibet’teki dev hidroelektrik santrali projesi 2-2,5 milyon mt çelik talebi yaratacak

21 Tem | Çelik Haberler

Jiangsu Dejing Piping System Technology'nin 13 paslanmaz çelik boru üretim hattı Haziran ayı sonunda faaliyete geçecek

13 Haz | Çelik Haberler

Çinli Panhua Group Filipinler’deki çelik tesisinin ilk fazını 2025’in ilk çeyreğinde devreye alacak

26 Ağu | Çelik Haberler

Çinli Yongjin Metal Vietnam'da hassas paslanmaz çelik tesisi kuracak

17 Nis | Çelik Haberler

Changbao Steel Tube iştiraki hassas boru projesine yatırım yapacak

23 Mar | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis