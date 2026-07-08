Shandong Shouguang Juneng Special Steel yeni elektrik ark ocağı yatırımı yapacak

Shandong Eyaleti Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Dairesi, çelik sektöründe kapasite ikame tedbirleri doğrultusunda Shandong Shouguang Juneng Special Steel Co., Ltd.'nin yeni 130 mt'luk elektrik ark ocağı yatırımına ilişkin kapasite ikame planını kamuoyunun görüşüne sunduğunu açıkladı. İtiraz ve görüş süreci 6 Temmuz-27 Temmuz 2026 tarihleri arasında devam edecek.

Şirket, yeni 130 mt kapasiteli elektrik ark ocağı projesinin inşaatına Ekim 2027'de başlamayı, tesisi ise Eylül 2029'da devreye almayı planlıyor.

Proje kapsamında, yıllık 443.900 mt kapasiteli bir adet 70 mt elektrik ark ocağı ile yıllık 887.700 mt kapasiteli bir adet 80 mt konvertör devreden çıkarılacak. Elektrik ark ocağı kapasitesi 1:1, konvertör kapasitesi ise 1,5:1 oranında ikame edilecek. Bu kapsamda proje için toplam 834.150 mt çelik üretim kapasitesi kullanılacak. Geriye kalan 53.550 mt kapasite ise ileride kullanılmak üzere ayrılacak.

Yeni elektrik ark ocağı, alaşımlı çelik üretiminde kullanılacak ve mevcut 70 mt'luk elektrik ark ocağının bulunduğu sahaya inşa edilecek.