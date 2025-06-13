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Jiangsu Dejing Piping System Technology'nin 13 paslanmaz çelik boru üretim hattı Haziran ayı sonunda faaliyete geçecek

Cuma, 13 Haziran 2025 11:50:17 (GMT+3)   |   Şanghay

Yerel basında yer alan haberlere göre, Jiangsu eyaletinde faaliyet gösteren Çinli çelik boru üreticisi Jiangsu Dejing Piping System Technology Co.'nun yüksek kaliteli paslanmaz çelik boru üretim projesinin iki üretim hattı kısa süre önce devreye alındı ve şu anda deneme üretimi aşamasında. Öte yandan 15 üretim hattının kurulum ve devreye alma çalışmaları devam ederken, toplam 13 üretim hattı Haziran ayı sonunda faaliyete geçecek. Jiangsu Dejing Piping System Technology'nin yüksek kaliteli paslanmaz çelik boru üretim projesi, Jiangsu Eyaleti, Taizhou şehri, Qingshan Endüstri Parkı'nda bulunuyor. Toplam yatırım tutarı 1 milyar RMB (0,14 milyar $) olan proje, 35 adet otomatik boru üretim hattını içerecek ve yıllık 100.000 mt yüksek kaliteli paslanmaz çelik boru üretim kapasitesine sahip olacak. Söz konusu ürünler petrokimya, elektrik enerjisi, doğal gaz ve diğer endüstrilerde yaygın olarak kullanılacak ve endüstriyel boru hatları ile su ve gaz iletim boru hatları sistemleri için yüksek performanslı, korozyona, yüksek basınca, yüksek ve düşük sıcaklığa dayanıklı ürünler sağlayacaktır.


Etiketler: Paslanmaz Paslanmaz Ürünler Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi Yatırım 

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