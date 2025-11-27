 |  Giriş 
Alleima yeni yüksek performanslı boru üretim tesisiyle Çin’deki varlığını güçlendiriyor

Perşembe, 27 Kasım 2025 15:08:24 (GMT+3)   |   İstanbul

İsveç merkezli vasıflı çelik üreticisi Alleima, Zhenjiang’da yüksek performanslı boru üretimine yönelik açtığı yeni tesisiyle Çin pazarındaki varlığını güçlendirdiğini duyurdu. 255 milyon SEK (26,87 milyon $) yatırım yapılan projenin, sanayi, enerji ve hidrojen sektörlerindeki uygulamalarda kullanılan gelişmiş borulara yönelik artan bölgesel talebin karşılanması bakımından önemli bir adım olduğu bildirildi.

Yeni tesisin, Alleima’nın Çin’deki mevcut üretim kapasitesini iki katına çıkardığı, ürün portföyünü genişlettiği, yerel istihdamı artırdığı ve Çin ile Asya-Pasifik bölgesindeki müşteriler için teslim sürelerini kısalttığı vurgulandı.

Bununla birlikte Zhenjiang projesinin 12.500 metrekarelik bir soğuk bitirme tesisi içerdiği ve birinci sınıf boruların üretimine olanak tanıdığı dile getirildi. Alleima Başkanı ve CEO’su Göran Björkman’a göre kapasite artışıyla birlikte şirket, kimya, petrokimya, hidrojen, kağıt ve medikal sektörlerinin zorlu gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmış yüksek kaliteli boru çözümleri sunma kabiliyetini güçlendirecek.

Zorlu endüstrilere yönelik ürün portföyü genişletildi

Yeni tesisin, Çin’in önceden ithal ettiği yüksek performanslı boruların artık yerel olarak üretilmesini sağlayacağına dikkat çekildi. Bu ürünler arasında aşırı zorlu koşullara, yüksek basınca ve aşındırıcı ortamlara dayanacak şekilde tasarlanmış ısı eşanjör boruları, yüksek sıcaklık boruları, kompozit borular ve hidrojen yakıt ikmal boruları yer alıyor.

Alleima, üretimi yerelleştirerek Asya’daki rekabetçi konumunu güçlendirdiğini, aynı zamanda enerji verimliliği, operasyonel güvenlik ve uzun vadeli sürdürülebilirliği destekleyen özel borulara ihtiyaç duyan müşterilere tedariki artıracağını kaydetti.

Yeni tesisin, Jiangsu eyaleti tarafından Alleima Zhenjiang’a verilen yeşil tesis sertifikasına uygun olarak güneş enerjisi kullanarak faaliyet göstereceği ifade edildi. Yatırımın, şirketin sürdürülebilir üretim yapma, süreç verimliliğini iyileştirme ve çevresel etkiyi azaltma taahhüdünü desteklediği eklendi.


Etiketler: Boru Borular Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi Yatırım 

