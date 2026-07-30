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Guangdong JinShengLan sürekli sıcak haddeleme hattı projesinin temelini attı

Perşembe, 30 Temmuz 2026 11:27:47 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin'in Guangdong eyaletinde faaliyet gösteren özel sektör çelik üreticisi JinShengLan Metallurgical Technology Co., Ltd., yıllık 8 milyon mt kapasiteli yüksek kaliteli özel çelik projesinin üçüncü bölgesindeki ikinci faz yatırımı kapsamında yer alan 1.780 mm'lik sürekli sıcak haddeleme hattının temelini attı.

İnşasına başlanan 1.780 mm'lik sürekli sıcak haddeleme hattı, şirketin yıllık 8 milyon mt kapasiteli yüksek kaliteli özel çelik projesini destekleyen önemli bir modernizasyon yatırımı niteliği taşıyor. Toplam yatırım tutarı 2,5 milyar RMB (370 milyon $) olan projenin Kasım 2027'de tamamlanarak devreye alınması planlanıyor.

Mevcut tesis sahası içerisinde gerçekleştirilecek genişletme ve modernizasyon çalışmaları kapsamında, mevcut çelik üretim ve haddeleme hatları optimize edilip yeniden düzenlenecek, ayrıca dış tedarikten temin edilecek slablar kullanılarak yeni çelik üretim kapasitesi ilave edilmeksizin haddelenmiş ürün kapasitesi ve ürün çeşitliliği artırılacak.

Proje kapsamında iki adet 150 mt kapasiteli VOD rafinasyon fırını, iki adet iki akışlı slab sürekli döküm makinesi ve üç yeniden ısıtma fırınını sahip bir adet 1.780 mm'lik sürekli sıcak haddeleme hattı kurulacak. Ayrıca elektrik, su temini ve drenaj sistemleri ile çevre koruma tesisleri gibi yardımcı altyapı yatırımları da gerçekleştirilecek. Projenin tamamlanmasının ardından tesisin toplam yıllık haddelenmiş ürün üretim kapasitesi 8 milyon mt'a ulaşacak.

EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör

Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.


Etiketler: Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi Yatırım 

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