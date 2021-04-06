Severstal yerel proje için geniş çaplı boru sevkiyatı yaptı

Salı, 06 Nisan 2021 17:39:44 (GMT+3) | İstanbul



Dünyanın en büyük büyük entegre çelik üretim gruplarından biri olan Rusya merkezli Severstal, yerli ve yabancı petrol ile doğal gaz projelerine verdiği desteği artırmaya devam etti. Resmi açıklamaya göre, şirket, Rusya’daki Arctic LNG 2 projesi için yaptığı 27.000 mt geniş çaplı çelik boru sevkiyatını geçtiğimiz günlerde tamamladı. Yükleme Izhorsk Boru Tesisi’nden 2020 yılı Eylül-2021 yılı Şubat döneminde yapıldı. Sevk edilen hacim 530-1.420 mm çapında, üç katmanlı polietilen kaplamalı ve 14-26 mm et kalınlığındaki borulardan oluşuyor. Ayrıca Severstal, aynı siparişte, düşük sıcaklıkta kullanım için 1.020 mm çapında ve 26 mm et kalınlığında 40 mt boru sevkiyatı da gerçekleştirdi. SteelOrbis’in edindiği bilgiye göre şirket, Arctic LNG 2 projesi için inşaat demiri, donanım ve boru dahil olmak üzere çeşitli ürünler tedarik ediyor.

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