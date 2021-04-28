Severstal iç ve dış pazarlardaki konumunu güçlendirmek için boru tesisinden hisse satın alacak

Çarşamba, 28 Nisan 2021 12:11:57 (GMT+3) | İstanbul

Rus çelik üreticisi Severstal, Rusya’nın güneyinde bulunan Volzhsky merkezli boru şirketi LLC Production Association Nizhne-Volzhsky Pipe Plant’in (NVTZ) %20 hissesini satın alacağını açıkladı. NVTZ, ülkenin güneyindeki inşaat borusu pazarında %60 paya sahip. Alımın Mayıs ayında tamamlanması bekleniyor.

NVTZ, yıllık toplam kapasitesi 600.000 mt’un üzerinde 17 adet elektrik kaynağı ile boru üretim tesisini içeriyor. Alım, Severstal’in küçük ve orta çaplı borular için yerel pazardaki konumunu güçlendirecek ve şirketin BDT’de boru ihracat pazarlarını önemli ölçüde genişletecek. Halihazırda Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan ve Ermenistan dahil olmak üzere BDT ülkelerine ürün tedarik eden NVTZ, Severstal’in Orta Asya pazarına küçük ve orta çaplı g/c ve x/c boruları tedarik etmesini sağlayacak.