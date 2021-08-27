Severstal boru ihracat piyasasındaki konumunu güçlendiriyor

Cuma, 27 Ağustos 2021 15:20:59 (GMT+3) | İstanbul

Rus çelik üreticisi Severstal, özellikle geniş çaplı boru olmak üzere boru ihracat piyasasındaki konumunu güçlendirmeye devam ediyor.

Şirket, yakın zaman önce, Yunanistan’a ilk geniş çaplı boru teslimatını tamamladı.

Sözleşme şartları doğrultusunda, geniş çaplı borular, DIN 30670 standardına uygun olarak, dış yüzeyi üç kat polietilen kaplamalı ve içi ise AWWA C-210 kaplamalı olarak üretildi ve teslim edildi. 1.016 mm çapında ve 12 mm et kalınlığında olan borular, Severstal’a ait Izhora Pipe Plant’te üretildi.

Şirketin Enerji Ürünleri Biriminden Sorumlu Müdür Yardımcısı Maksim Starikov, “Severstal olarak, Bulgaristan, Polonya, Slovakya ve Hollanda dahil olmak üzere bir süredir Avrupa’ya geniş çaplı boru tedarik ediyoruz. Son sevkiyatımızda ise borular, doğrudan son kullanıcı depolarına teslim edildi. Müşterilerimize, yüksek kalite hizmetler sunarak Avrupa piyasasındaki konumumuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz,” açıklamasını yaptı.