Severstal Arctic LNG 2 projesi için epoksi kaplamalı geniş çaplı boru tedarik etti

Cuma, 03 Eylül 2021 10:48:06 (GMT+3) | İstanbul

Rus çelik üreticisi Severstal, yerli doğal gaz üreticisi Novatek’in Arctic LNG 2 (sıvılaştırılmış doğal gaz) projesinin inşası için 15.800 mt epoksi kaplamalı büyük çaplı boru tedarik ettiğini açıkladı.

530 mm çapında ve 16 mm et kalınlığındaki geniş çaplı borular Severstal’ın çelik biriminin bir parçası olan Izhora tesisi tarafından üretildi. Kuzey Kutbu’nda boruların dış etkenlere karşı dayanıklı olması gerektiğinden, Izhora tesisi, 550 mikron kalınlığında yeni bir epoksi kaplama türü uygulamak için bir teknoloji geliştirdi.

Öte yandan, Severstal, Arctic LNG 2’nin inşası için bağlantı parçaları, donanım ve ekipman içeren geniş bir ürün yelpazesi de tedarik ediyor.