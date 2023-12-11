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Severstal yeni pelet kompleksi için başlıca teknolojik ekipmanların siparişini verdi

Pazartesi, 11 Aralık 2023 10:44:28 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rus çelik üreticisi Severstal, Cherepovets Metalurji Tesisi’nde inşa edeceği pelet üretim kompleksi için adı bildirilmeyen Çinli bir şirket ile ekipman tedarikine yönelik anlaşma imzaladığını açıkladı.

Buna göre Çinli şirket komplekse demir cevheri ve katkı maddelerinin öğütülmesine yönelik üniteler gibi başlıca teknolojik ekipmanları tedarik ederken, ilave ekipman ve inşaat malzemelerinin yerel şirketlerden temin edilmesi planlanıyor. İlk ekipman teslimatlarının 2024 yılının dördüncü çeyreğinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere yıllık 10 milyon mt pelet üretim kapasitesine sahip olacak kompleksin 2026 yılında devreye alınması planlanıyor.


Etiketler: Pelet Rusya BDT Çelik Üretimi Severstal 

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