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Severstal yeni kok fırınında test üretime başladı

Perşembe, 28 Ekim 2021 10:39:34 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rusya’nın önde gelen çelik üreticisi gruplarından biri olan Severstal, bağlı kuruluşu Cherepovets Steel Mill’de bulunan 11 No’lu kok fırınında deneme üretimini başlattığını açıkladı.

Yıllık 1,4 milyon mt üretim kapasitesine sahip olan 11 No’lu kok fırını, geleneksel kok fırınlarının ortalama kapasitesini ikiye katlıyor.

Proje için yapılan yatırım yaklaşık 35 milyar RUB (353,74 milyon $) seviyesinde yer alıyor.

11 No’lu kok fırınından kaynaklanan toz salımı, 7 ve 10 No’lu kok fırınlarından kaynaklanan toplam toz salımına kıyasla %20 düşük olacak.


Etiketler: BDT  Rusya  üretim  Severstal  |  benzer haberler »


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