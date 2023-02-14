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Severstal Yakovlevskiy GOK’ta demir cevheri üretimini %24 artırdı

Salı, 14 Şubat 2023 15:00:27 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rusya’nın en büyük çelik üreticilerinden biri olan Severstal, Yakovlevskiy GOK tesisinde demir cevheri üretimini yıllık %24 artışla 3,2 milyon mt seviyesine çıkardığını ve hem sevkiyatlar hem de kapasite kullanım oranları bakımından verimliliğini iyileştirdiğini duyurdu.

Şirketin üretimi yıllık bazda artmış olsa da başlangıçtaki beklentilerin altında yer aldı. Geçtiğimiz yılın Mart ayında Severstal, Belgorod’ta yer alan söz konusu tesisinde üretimini 3,75 milyon mt seviyesine çıkarmayı hedeflediğini bildirmişti. Yakovlevskiy GOK’ta üretilen demir cevheri çoğunlukla şirketin yassı mamul tesisi olan Cherepovetskiy SW’de kullanılıyor.

Yakovlevskiy madeninin nihai demir cevheri rezervleri 9,6 milyon mt seviyesinde yer alıyor ve söz konusu madenden çıkarılan yaklaşık %61 tenörlü demir cevherinin zenginleştirilmesine gerek duyulmuyor. Şirket üretimini bu yıl 5 milyon mt seviyesine çıkarmayı bekliyor.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Rusya BDT Madencilik Üretim Severstal 

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