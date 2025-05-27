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Severstal CherMK tesisinde yeni kok bataryası inşa edecek

Salı, 27 Mayıs 2025 10:30:30 (GMT+3)   |   İstanbul

Rus çelik üreticisi Severstal, Cherepovets tesisinde (CherMK) yıllık 1,4 milyon mt kok kapasiteli 12 No’lu kok bataryasının inşaatı için saha hazırlığına başladı. Bu proje, hem çevreye verilen zararı minimize etmeyi hem de üretim verimliliğini maksimuma çıkarmayı hedefleyen kapsamlı modernizasyon programının kilit taşlarından biri. Yeni ekipman iki eski kok bataryasının yerini alacak ve buhar ile elektrik üretmek için ısı enerjisini geri kazanan kok kuru söndürme ünitesi içeriyor. Proje şu anda saha hazırlığı ve detaylı tasarım aşamasında olup ilk bataryanın 2027'de devreye alınması planlanıyor.

Yeni kok bataryası, emisyonları 10 mg/m3’e düşüren tozsuz tahliye sistemi de dahil olmak üzere mevcut en iyi teknolojileri kullanacak. Tüm faaliyetler insan kaynaklı hataları ortadan kaldırmak ve verimliliği optimize etmek için tamamen otomasyon ile çalışacak.

Önemli çevre dostu özellikler arasında dumansız yükleme sistemleri, planlanmamış emisyonları önleyecek özel fırın tasarımı ve azot oksit oluşumunu minimize eden gelişmiş hava sistemleri yer alıyor. Tesis ayrıca düşük kaliteli kömürden yüksek kaliteli kok üretimine olanak sağlayan kömür yoğunlaştırma teknolojisi de bulunduracak.


Etiketler: Hammaddeler Rusya BDT Çelik Üretimi Severstal 

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