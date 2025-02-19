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Severstal 4 No’lu yüksek fırınında yenileme çalışmaları için devre dışı bırakacak

Çarşamba, 19 Şubat 2025 11:26:26 (GMT+3)   |   İstanbul

Rus çelik üreticisi Severstal, Cherepovets tesisinde bulunan 4 No’lu yüksek fırınında büyük bir yenileme çalışmasına başlayacağını duyurdu. Yıllık 2,4 milyon mt pik demir üretim kapasitesine sahip olan fırının 2025’in ikinci yarısında devre dışı bırakılması planlanıyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, şirket Ocak ayının sonunda pik demiri üretimini artırmak için yenileme yapacağını açıklamıştı.

Severstal Rusya Çelik Birimi Genel Müdürü Evgeny Vinogradov, yenileme çalışmaları sonucunda yüksek fırının ömrünün 15 yıl uzayacağını, tasarım parametrelerinin olması gereken şekilde düzenleneceğini ve yüksek üretkenlik ile güvenilirlik sağlanacağını belirtti. Proje kapsamında fırın soğutma sistemi, fırının iskeleti, hava ısıtıcı blok, döküm sahası ve havalandırma sistemi değiştirilecek. Yenileme çalışmasıyla birlikte fırının pelet üretimi artıp katı yakıt tüketimi düşürülecek.

An itibarıyla tesiste hazırlık ve tasarım aşaması sürüyor.


Etiketler: Rusya BDT Çelik Üretimi Severstal 

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