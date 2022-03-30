SEAISI: ASEAN ülkelerinin yarı mamul ihracatı Ocak-Ekim döneminde %52,8 artış gösterdi

Çarşamba, 30 Mart 2022 11:44:46 (GMT+3) | İstanbul

Güneydoğu Asya Demir ve Çelik Enstitüsü (SEAISI), ASEAN-6 ülkelerinin 2021 yılının Ocak-Ekim dönemine ilişkin yarı mamul ihracat verilerini paylaştı.

Geçtiğimiz yılın Ocak-Ekim döneminde ASEAN-6 ülkelerinin yarı mamul ithalatı yıllık %52,8 artışla yaklaşık 10 milyon mt oldu. En büyük ihracatçı ülkeler Endonezya ve Vietnam oldu.

2021 yılının Ocak-Ekim döneminde Endonezya’nın yarı mamul ihracatı bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 1,6 milyon mt’dan 4 milyon mt seviyesine yükseldi. Endonezya’nın kütük ihracatı 1,7 milyon mt olurken, slab ihracatı 865.892 mt seviyesinde yer aldı. Buna ek olarak ülkenin paslanmaz yarı mamul ihracatı yıllık bazda neredeyse iki kat artarak 1,5 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Başlıca ihracat pazarı Çin oldu.

Söz konusu dönemde Vietnam’ın yarı mamul ihracatı yıllık %16 artışla 3,5 milyon mt oldu. Ülkenin kütük ihracatı 1,8 milyon mt seviyesinde yer aldı ve yaklaşık %80’i Çin’e ihraç edildi. Yılın Ocak-Ekim döneminde Vietnam’ın slab ihracatı yıllık %8,7 artışla 1,5 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Çin, Filipinler, Tayvan ve Brezilya ülkenin başlıca slab ihracat pazarları oldu.

Söz konusu dönemde bölgedeki en büyük üçüncü yarı mamul ihracatçısı Malezya oldu. Yılın ilk 10 ayında ülkenin yarı mamul ihracatı yıllık %34,7 düşüşle 800.763 mt seviyesinde kaydedildi ve Çin başlıca ihracat pazarı oldu.

Geçtiğimiz yılın Ocak-Ekim döneminde Tayland’ın yarı mamul ihracatı bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 94.928 mt’dan 562.984 mt seviyesine yükseldi. Ülkenin kütük ihracatı 377.709 mt ve slab ihracatı 465.734 mt seviyelerinde yer aldı. Ülkenin kütük ihracatının neredeyse %70’i Çin’e gerçekleştirilirken, başlıca slab ihracat pazarları Tayvan, Filipinler ve Çin oldu.