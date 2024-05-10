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Samarco’nun tazminat teklifi Brezilya hükümeti ve eyalet tarafından reddedildi

Cuma, 10 Mayıs 2024 09:31:07 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya federal hükümeti ve Espirito Santo eyaleti, Vale, BHP ve Samarco’nun 2015 yılında çöken Mariana barajı için 25,4 milyar $ tazminat ödeme teklifini reddetti.

Minas Gerais eyaletinin kararı henüz belli değil.

Öte yandan federal savcılık, şirketlerin 2024 yılın Ocak ayında mahkemenin verdiği bir ceza ile ilgili olarak 15 gün için 15,9 milyar $ ödeme yapmaları gerektiğine karar verdi.

Ancak 8 Mayıs tarihinde bir yargıç, bu cezanın yalnızca nihai karar verildikten sonra uygulanma şartı olduğu için şirketlerin hemen ödeme yapması gerekmediğini, şirketlerin temyize gitme durumunda Brezilya yargıtayının onayını bile gerektirebileceğini ifade etti.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika 

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