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Samarco ve Rogesa Avrupa’da karbondan arındırma projesi geliştirmek için anlaşma imzaladı

Perşembe, 18 Ağustos 2022 12:31:42 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Brezilyalı demir cevheri ve pelet üreticisi Samarco, Alman üreticiler Dillinger ve Saarstahl’ın ortak bağlı kuruluşu Rogesa ile Avrupa’daki karbondan arındırma projesiyle ilgili çalışmalar yapmak için bir mutabakat anlaşması imzaladığını açıkladı.

Şirketler ayrıca yüksek kaliteli pelet (doğrudan indirgenmiş) tedariki için teknik ve ticari ortaklık kuracaklar.

Rogesa iki adet yüksek fırınla ​​üretim gerçekleştiriyor ve Dillinger ile Saarstahl’ın çelik tesislerine sıcak metal tedarik ediyor. Şirketler şu anda Almanya’nın Dillingen kentinde bir doğrudan indirgeme modülü inşa etmek üzere bir proje üzerinde çalışıyorlar. Söz konusu proje karbon emisyonu açısından daha verimli çelik üretimini hedefliyor.

Şirketin açıklamasına göre hem Brezilya hem de Almanya’nın karbon emisyonu azaltma hedefleri var ve bu hedeflere ulaşmak için bunun gibi stratejik ortaklıklar kurulması gerekecek.


Etiketler: Demir Cevheri Pelet Hammaddeler Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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