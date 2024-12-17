Samarco üretim kapasitesini iki katına çıkardı

Brezilyalı demir cevheri ve pelet üreticisi Samarco, 2 numaralı konsantratörünü yeniden faaliyete geçirdi ve güneydoğudaki Minas Gerais eyaletinde bulunan Germano kompleksinde yeni bir atık filtreleme tesisi kurdu.

Bu gelişmelerle şirket artık yılda 15 milyon mt demir cevheri ve pelet üretebilecek. Böylelikle 2015 yılında Mariana atık barajında ​​meydana gelen büyük kazadan sonra 2020 yılında yeniden faaliyetlerine bağlayan şirketin kapasitesi iki katına çıkmış oldu. Samarco’nun kazadan önceki kapasitesi ise 30 milyon mt seviyesindeydi.