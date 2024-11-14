Vale ve ROGESA pellet tedarik sözleşmesi imzaladı

Brezilyalı madenci Vale ve Almanya merkezli Roheisengesellschaft Saar mbH (ROGESA), çelik üretiminde karbondan arındırma amaçlı bir pelet tedarik sözleşmesi imzaladı.

Vale, 2025-2027 yılları arasında ROGESA’ya yüksek fırınlarda kullanması için pelet tedarik edecek. Daha sonra Dillingen kompleksindeki ROGESA tesisinde doğrudan indirgenmiş demir üretiminin başlamasıyla buna uygun pelet tedarikine geçilecek.

Vale, üçüncü kapsam emisyonlarını 2035’e kadar %15, kapsam bir ve iki emisyonlarını ise 2030 yılına kadar %33 düşürüp 2050’de sıfır emisyonlu üretim yapmayı planlıyor.

Aktien-Gesellschaft der Dillinger Hüttenwerke (Dillinger), Dillingen, ve Saarstahl AG, Völklingen ortaklığının iştiraki olan ROGESA, Dillinger ve Saarstahl’ın tesislerini besleyen iki yüksek fırına sahip.