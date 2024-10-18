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Samarco pelet üretimi için biyoyakıt kullanmaya hazırlanıyor

Cuma, 18 Ekim 2024 09:42:17 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı demir cevheri ve pelet üreticisi Samarco, Aperam South America’nın iştiraki Aperam Bioenergia ile bir biyoyakıt tedarik anlaşması imzaladı. Aperam tesislerinde yan ürün olarak ortaya çıkan biyoyakıt, Samarco’nun Espirito Santo eyaletindeki UBU kompleksinin pelet tesislerinde kullanılacak.

Eylül ayında yaptığı testler sonucunda peletleştirme işlemleri sırasında doğal gaz yerine biyoyakıt kullanabileceğini doğrulayan Samarco, yalnızca 3 No.’lu pelet tesisindeki karbon emisyonlarını yıllık 18.000 mt azaltabileceğini düşünüyor.

Samarco Başkanı Rodrigo Vilela, projenin bir ilk olduğunu ve şirketin 2032’ye kadar karbon emisyonunu %30 düşürme hedefi doğrultusunda faydalı olacağını ifade etti.


Etiketler: Pelet Brezilya Güney Amerika Karbonsuzlaşma 

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