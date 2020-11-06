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Salzgitter 2020 yılı için zarar bekliyor

Cuma, 06 Kasım 2020 17:31:08 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Almanya merkezli çelik üreticisi Salzgitter Group 2020 yılının ilk dokuz ayı için Corona virüsü nedeniyle 224,4 milyon € vergi öncesi zarar açıkladı. Şirket 2019 yılının ilk dokuz ayında 40,7 milyon € vergi öncesi kâr açıklamıştı.

Salzgitter söz konusu dönemde satış gelirlerinin bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 6,6 milyar €’ya kıyasla düşüş göstererek 5,3 milyar € olduğunu bildirdi. Bu düşüş satış hacmi ve fiyatlardan kaynaklandı.

Şirket ikinci ve üçüncü çeyrekte krizin en kötü döneminin görülmüş olabileceğini tahmin ediyor. Şirket ayrıca genel ekonomik durumun gelişiminin belirsiz olmaya devam ettiğini ve 2020 yılında 253,3 milyon € vergi öncesi zarar açıklamayı beklediğini bildirdi.


Etiketler: mali sonuçlar  Avrupa Birliği  Salzgitter  Almanya  Corona virüsü  |  benzer haberler »


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