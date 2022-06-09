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SAIL Rusya’dan koklaşabilir taş kömürü ithal etme seçeneğini değerlendirecek

Perşembe, 09 Haziran 2022 10:36:12 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’da devlete bağlı çelik üreticisi Steel Authority of India Limited (SAIL), Rusya’dan koklaşabilir taş kömürü ithal etme seçeneklerini değerlendirmek için görüşmelere başladı.

Piyasa kaynakları, SAIL’in Rusya’dan ham petrol ithalatında olduğu gibi koklaşabilir taş kömürünü de çok düşük fiyatlardan ithal etmeyi düşündüğünü belirtti.

Ancak Rusya’ya uygulanan yaptırımlar göz önünde bulundurulduğunda, tedarik sözleşmeleri imzalanmadan önce ödeme sistemleri, sigorta ve gemi bulunabilirliği gibi kritik sorunların çözüme kavuşturulması gerekecek.

Ülkenin en büyük çelik üreticilerinden olan ve son yıllarda Rusya’dan koklaşabilir taş kömürü ithal eden Tata Steel, Ukrayna’yı işgalinin ardından Rusya ile ticari ilişkilerini sonlandırdığını duyurmuştu.


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Sail 

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