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SAIL Moğolistan’dan deneme amaçlı koklaşabilir taş kömürü ithal edecek

Perşembe, 15 Mayıs 2025 13:58:48 (GMT+3)   |   Kalküta

SteelOrbis’in kaynaklardan edindiği bilgilere Hindistan’da devlete bağlı çelik üreticisi Steel Authority of India Limited (SAIL), deneme amaçlı Moğolistan’dan koklaşabilir taş kömürü ithal edecek.

Kargonun 1 mt koklaşabilir taş kömürü içereceği belirtilse de denize kıyısı olmayan Moğolistan’dan Hindistan’a nasıl taşınacağına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Öte yandan kargonun Çin üzerinden Hindistan’a taşınma opsiyonunun değerlendirildiği ve bunun mümkün olması halinde SAIL’in, Moğolistan’dan yıllık yaklaşık 75.000 mt koklaşabilir taş kömürü ithal edebileceği ifade edildi.

Bu sayede Hindistan’ın yıllık koklaşabilir taş kömürü ihtiyacının yarısından fazlasını karşılayan Avustralya’ya olan bağımlılığın azaltılması hedefleniyor.

Hindistan hükümeti son aylarda Moğolistan’dan koklaşabilir taş kömürü temin seçeneklerini araştırıyor. Hükümet yetkililerinden oluşan bir heyet, koklaşabilir taş kömürü ithalatına yönelik lojistik ve altyapı seçeneklerini görüşmek Moğolistan’ı ziyaret etmişti.

Bununla birlikte hükümet, Moğolistan’da anahtar teslim projeler hayata geçirmenin yanı sıra Hint çelik üreticilerine koklaşabilir taş kömürü ithal etmeye yönelik gerekli lojistik ve altyapı projeleri inşa etmek amacıyla devlete bağlı kömür madencileri, demir yolu üreticileri, altyapı ve mühendislik hizmetleri şirketlerinden oluşan bir konsorsiyum kurulmasını önermişti.


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Sail 

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