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Hint SAIL Rusya çıkışlı 80.000 mt yıkanmış koklaşabilir taş kömürü aldı

Cuma, 29 Temmuz 2022 11:32:24 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan hükümetine yakın kaynaklar, devlete çağlı çelik üreticisi Steel Authority of India Limited’in (SAIL) Rusya çıkışlı 80.000 mt yıkanmış koklaşabilir kömürü aldığını belirtti.

Rusya’dan yapılan sevkiyatın önümüzdeki birkaç haftalık süre içerisinde Hindistan limanına varmasının beklendiği öğrenildi.

Aynı kaynaklar, ödeme yöntemine henüz karar verilmediğini ve sevkiyatın limana varmasının ardından kesinleşeceğini ifade ederken, ödemenin yuan veya dirhem gibi Hindistan rupisi veya ABD dolarına alternatif para cinslerinden yapılabileceğini ekledi.

SAIL’in, Ukrayna’yı işgali nedeniyle Batı ülkelerinin yaptırım uyguladığı Rusya’dan ithalat için özel izin almak zorunda kaldığı ve ödeme mekanizmasının hükümet tarafından da onaylanmasının gerekeceği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Sail 

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