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SAIL 4 milyon mt kapasiteli kömür blokunu 2026’nın ikinci yarısında devreye alacak

Pazartesi, 24 Mart 2025 14:05:59 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan’da devlete bağlı çelik üreticisi Steel Authority of India Limited’e (SAIL) yakın kaynaklar, şirketin Jharkhand’da yer alan yıllık 4 milyon mt kapasiteli Tasra koklaşabilir taş kömürü blokunda üretime 2026 yılının ikinci yarısında başlamasının beklendiğini belirtti.

2023-24 mali yılında SAIL’in koklaşabilir taş kömürü tüketimi 19,37 milyon mt seviyesinde yer aldı ve tüketimin yalnızca %16’sı iç piyasadan karşılandı.

Tam kapasiteye ulaştığında Tasra blokunun 4 milyon mt birinci kalite koklaşabilir taş kömürü üretimi gerçekleştirebileceği ifade edildi. Bu sayede SAIL’in ham çelik üretim kapasitesini yıllık 19,10 milyon mt’dan yıllık 35,65 milyon mt seviyesine çıkarması için gerekli koklaşabilir taş kömürü ihtiyacını karşılayabileceği vurgulandı.


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Sail 

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