Hint SAIL’e ait BSP koklaşabilir taş kömürü arzındaki sıkıntıdan olumsuz etkilendi

Salı, 27 Eylül 2022 10:50:11 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’da devlete bağlı çelik üreticisi Steel Authority of India Limited’e (SAIL) ait Bhilai Steel Plant’in (BSP) koklaşabilir taş kömürü arzındaki sıkıntıdan olumsuz etkilendiği ve ithal ürünlerin limanlardan çıkarılamamasının ham çelik üretimini etkileme riski taşıdığı belirtildi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, Avustralya’dan ithal edilen büyük tonajlı koklaşabilir taş kömürünün Vishakhapatnam limanından çıkarılamadığı ve lojistik sektöründe meydana gelen darboğaz sebebiyle ürünlerin Chhattisgarh’ta yer alan tesise sevk edilemediği ifade edildi.

Öte yandan ulusal demir yolu işletmecisi Indian Railways’in ithal ürünleri limandan tesise ulaştırmaya öncelik vermediği ve bu durumun tesiste bulunan koklaşabilir taş kömürü stoklarının sertçe düşmesine yol açtığı dile getirildi.

Üretim kapasitesi yıllık 3,5 milyon mt seviyesinde yer alan BHP’nin koklaşabilir taş kömürü için ithalata bağımlığı olduğu ve kok bataryalarını beslemek amacıyla ihtiyacının %80’ini ithalat yoluyla, kalan %20’sini ise iç piyasadan karşıladığı belirtiliyor.