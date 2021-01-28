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SAIL kuralların gevşetilmesinin ardından serbest piyasada 2,16 milyon mt toz cevher sattı

Perşembe, 28 Ocak 2021 14:12:44 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’da devlete bağlı şirket Steel Authority of India Limited (SAIL), kendi madenlerinden serbest ticari satış yapmasına izin verilmesinin ardından mevcut mali yılda serbest piyasada 2,16 milyon mt toz cevher sattığını açıkladı.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, SAIL 2020 yılının Nisan-Aralık döneminde 300.000 mt toz cevher sattı.

Satışlar online ihale aracılığıyla ve hükümetin piyasadaki demir cevheri arzındaki eksikliği hafifletme hedefine uygun olarak gerçekleşti.

SAIL ayrıca, taşımacılık faaliyeti ile serbest piyasaya daha fazla satış yapılmasını kolaylaştıracak ve Bolani demir cevheri madenine bağlanan yeni bir yol ağının inşaatını tamamladı.


Etiketler: hammaddeler  Hindistan  demir cevheri  Hint Yarımadası  Sail  |  benzer haberler »


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