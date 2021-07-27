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SAIL’in bağlı kuruluşu BSP demir cevheri nakliyesi için yük vagonları satın aldı

Salı, 27 Temmuz 2021 11:49:46 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Steel Authority of India Limited’in (SAIL) bağlı kuruluşu Bokaro Steel Plant (BSP), nakliye masraflarını azaltmak amacıyla madenlerden çıkarılan demir cevherinin, üretim tesislerine nakliye edilmesi için 59 adet yük vagonu satın aldığını duyurdu.

Vagonların satın alımı için 3 milyon $ yatırım yapan BSP’nin, Kriburu ve Megathaburu madenleri ile üretim tesislerinden yapacağı nakliye başına 5.405$ tasarruf edeceği tahmin ediliyor.

BSP’nin halihazırda 40 adet lokomotifi bulunuyor. Satın alınan yeni vagonlarla birlikte şirket, hammadde taşımacılığında tam yük trenleri işletebilecek.

Ayrıca, bu sayede, ulusal demir yolu işletmecisi Indian Railways’ten tedarik edilemeyen yük vagonu sorunu çözülecek ve demir cevherinin, madenler ile üretim tesisleri arasında zamanında taşınması sağlanacak.


Etiketler: demir cevheri  hammaddeler  Hindistan  Hint Yarımadası  Sail  navlun  madencilik  |  benzer haberler »


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