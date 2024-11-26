Hint SAIL ve Adani Enterprises, Taldih demir cevheri madeninin kapasitesini artıracak

Hindistan’da devlete bağlı çelik üreticisi Steel Authority of India Limited’e (SAIL) ait Rourkela Steel Plant (RSP), Taldih demir cevheri madeninin kapasitesini artırması ve işletmesi için Adani Enterprises ile anlaşma imzaladığını duyurdu.

Anlaşma kapsamında Adani Enterprises, söz konuşu madenin kapasitesini mevcut yıllık 2 milyon mt’dan yıllık 7 milyon mt seviyesine çıkaracak.

Öte yandan şirket, kapasite artırım çalışmalarını iki yılda tamamlayacak ve 25 yıllık anlaşmanın üçüncü yılından itibaren kademeli şekilde üretime başlayacak.