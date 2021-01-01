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< Güncel Çelik Haberleri

Hindistan Çelik Bakanlığı atıl duran demir cevherinin elden çıkarılması için SAIL’e direktif verdi

Madenlerde atıl duran 70 milyon mt demir cevherini satması için şirketin yetkilendirildiği ve hammaddenin, satış yoluyla diğer ...

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