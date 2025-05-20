Hindistan demir cevheri üretimini artırmak için SAIL bünyesinde yeni madencilik şirketi kurabilir

SteelOrbis’in kaynaklardan edindiği bilgilere göre Hindistan Çelik Bakanlığı, demir cevheri üretimini artırmak amacıyla devlete bağlı çelik üreticisi Steel Authority of India Limited (SAIL) bünyesinde yeni bir madencilik şirketi kurmayı planlıyor.

Kaynaklar, bakanlığın konuya ilişkin SAIL ile görüşme halinde olduğunu ve yeni şirketin, SAIL’in genişleme planları doğrultusunda demir cevheri üretimine odaklanacağını ifade etti.

SAIL, dört kömür madeni ve üç flaks madeninin yanı sıra Jharkhand, Odisha ve Chhattisgarh eyaletlerinde 15 demir cevheri madeni işletiyor.

2024-25 mali yılında şirketin toplam demir cevheri üretimi 33,78 milyon mt seviyesinde yer aldı.