Rusya’nın paslanmaz çelik ithalatı Ocak-Eylül döneminde %15,2 arttı

Salı, 16 Kasım 2021 14:11:54 (GMT+3) | İstanbul

Rusya merkezli SpetsStal Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, bu yılın Ocak-Eylül döneminde Rusya’nın paslanmaz çelik ithalatı yıllık %15,2 artışla 323.160 mt seviyesinde yer aldı.

Yılın ilk dokuz ayında, Rusya’nın soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik ithalatı yıllık %26,9 artış ve sıcak haddelenmiş paslanmaz çelik ithalatı yıllık %8,6 düşüş gösterdi. Söz konusu dönemde, ülkenin kaynaklı paslanmaz boru ithalatı yıllık %13,2 ve dikişsiz paslanmaz boru ithalatı %7,9 düşüş gösterirken, paslanmaz tel ithalatı yıllık %32,8 arttı.