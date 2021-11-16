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Rusya’nın paslanmaz çelik ithalatı Ocak-Eylül döneminde %15,2 arttı

Salı, 16 Kasım 2021 14:11:54 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rusya merkezli SpetsStal Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, bu yılın Ocak-Eylül döneminde Rusya’nın paslanmaz çelik ithalatı yıllık %15,2 artışla 323.160 mt seviyesinde yer aldı.

Yılın ilk dokuz ayında, Rusya’nın soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik ithalatı yıllık %26,9 artış ve sıcak haddelenmiş paslanmaz çelik ithalatı yıllık %8,6 düşüş gösterdi. Söz konusu dönemde, ülkenin kaynaklı paslanmaz boru ithalatı yıllık %13,2 ve dikişsiz paslanmaz boru ithalatı %7,9 düşüş gösterirken, paslanmaz tel ithalatı yıllık %32,8 arttı.


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