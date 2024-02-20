Rusya’nın paslanmaz çelik ithalatının 2024 yılında artması bekleniyor

Salı, 20 Şubat 2024 13:28:53 (GMT+3) | İstanbul

Rusya merkezli SpetsStal Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre 2022 yılında Rusya’ya yaptırım uygulanmasının ardından ülkenin yaptığı paslanmaz çelik ithalatı dost ülkeler ve dost olmayan ülkelerden yapılan ithalat olarak ikiye ayrıldı. Başta Avrupalı ülkelerin oluşturduğu dost olmayan ülkelerin çoğu Rusya’ya yaptığı ihracatı tamamen bitirirken geri kalanı ihracat tonajını önemli ölçüde düşürdü ya da paralel ithalat kanalları kullandı.

2023 yılında Rusya’nın dost ülkelerden yaptığı paslanmaz ithalatı, toplam ithalatın %97,1’ini oluştururken bu ülkelerden ithalat tonajı %42,9 artışla 472.000 mt seviyesinde kaydedildi.

SpetsStal Birliği, 2024 yılında Rusya’nın paslanmaz çelik ithalatına yönelik iki ihtimal olduğunu belirtti. Olumsuz olan ilk ihtimale göre Rusya’nın paslanmaz ithalatı 2023 yılının sonuçlarına bağlı olarak küçük ve orta ölçekli çelik üreticilerinin tüketiminin düşmesi ve tüccarların stoklarının artmasıyla yalnızca %0,2 yükselecek. Öte yandan olumlu senaryoda Rus Merkez Bankası’nın faiz oranlarını düşürmesi ve yerel tüketimin artmasıyla paslanmaz ithalatının %7,3 artması bekleniyor.

Gerçek değişikliğin bu iki senaryo arasında bir noktada yer alacağı düşünülüyor. Her iki durumda da Rusya’nın paslanmaz ithalatı 2024 yılında rekor kırabilir.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Rusya’nın 2023 yılında paslanmaz çelik ithalatı %30,8 artışla 486.000 mt olmuştu.