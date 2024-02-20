﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Rusya’nın paslanmaz çelik ithalatının 2024 yılında artması bekleniyor

Salı, 20 Şubat 2024 13:28:53 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rusya merkezli SpetsStal Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre 2022 yılında Rusya’ya yaptırım uygulanmasının ardından ülkenin yaptığı paslanmaz çelik ithalatı dost ülkeler ve dost olmayan ülkelerden yapılan ithalat olarak ikiye ayrıldı. Başta Avrupalı ülkelerin oluşturduğu dost olmayan ülkelerin çoğu Rusya’ya yaptığı ihracatı tamamen bitirirken geri kalanı ihracat tonajını önemli ölçüde düşürdü ya da paralel ithalat kanalları kullandı.

2023 yılında Rusya’nın dost ülkelerden yaptığı paslanmaz ithalatı, toplam ithalatın %97,1’ini oluştururken bu ülkelerden ithalat tonajı %42,9 artışla 472.000 mt seviyesinde kaydedildi.

SpetsStal Birliği, 2024 yılında Rusya’nın paslanmaz çelik ithalatına yönelik iki ihtimal olduğunu belirtti. Olumsuz olan ilk ihtimale göre Rusya’nın paslanmaz ithalatı 2023 yılının sonuçlarına bağlı olarak küçük ve orta ölçekli çelik üreticilerinin tüketiminin düşmesi ve tüccarların stoklarının artmasıyla yalnızca %0,2 yükselecek. Öte yandan olumlu senaryoda Rus Merkez Bankası’nın faiz oranlarını düşürmesi ve yerel tüketimin artmasıyla paslanmaz ithalatının %7,3 artması bekleniyor.

Gerçek değişikliğin bu iki senaryo arasında bir noktada yer alacağı düşünülüyor. Her iki durumda da Rusya’nın paslanmaz ithalatı 2024 yılında rekor kırabilir.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Rusya’nın 2023 yılında paslanmaz çelik ithalatı %30,8 artışla 486.000 mt olmuştu.


Etiketler: Paslanmaz Paslanmaz Ürünler Rusya BDT İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Çin çıkışlı paslanmaz çelik fiyatları yatay

20 Şub | Yassı Ürünler ve Slab

ABD Hindistan’dan ithal paslanmaz çubuğa antidamping vergisi uygulamaya devam edecek

16 Şub | Çelik Haberler

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 6. Hafta, 2024

08 Şub | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de yerel paslanmaz çelik fiyatları yatay

07 Şub | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı paslanmaz çelik fiyatları değişmedi

06 Şub | Yassı Ürünler ve Slab

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 5. Hafta, 2024

01 Şub | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de yerel paslanmaz çelik fiyatları yatay seyretti ya da hafifçe yükseldi

31 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı paslanmaz çelik fiyatları yatay

30 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

İtalyan Cogne Acciai Speciali hurda tedarikçisinin çoğunluk hissesini satın alacak

29 Oca | Çelik Haberler

Rusya’nın paslanmaz çelik ithalatı 2023 yılında %30,8 arttı

29 Oca | Çelik Haberler