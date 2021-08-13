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Rusya’nın paslanmaz çelik ithalatı ilk yarıda %4,8 arttı

Cuma, 13 Ağustos 2021 15:08:55 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rusya merkezli SpetsStal Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, bu yılın Ocak-Haziran döneminde Rusya’nın paslanmaz çelik ithalatı yıllık %4,8 artışla 206.810 mt seviyesinde yer aldı.

Yılın ilk yarısında, Rusya’nın soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik ithalatı yıllık %15,9 artış ve sıcak haddelenmiş paslanmaz çelik ithalatı yıllık %25,5 düşüş gösterdi. Söz konusu dönemde, ülkenin dikişsiz paslanmaz boru ithalatı yıllık %16,6 ve kaynaklı paslanmaz boru ithalatı %24,2 düşüş gösterirken, paslanmaz tel ithalatı yıllık %64,4 arttı.

Haziran ayında paslanmaz çelik ithalatı %48,7 ile çoğunlukla Çin’den yapılırken, Çin’i sırasıyla %15,6 ile Hindistan, %6,6 ile Endonezya, %6,1 ile Tayvan ve %4,2 ile Ukrayna izledi.


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