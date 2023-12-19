Rusya’nın paslanmaz çelik ithalatı Kasım ayında aylık %71,7 arttı

Salı, 19 Aralık 2023 11:52:15 (GMT+3) | İstanbul

Rusya merkezli SpetsStal Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin paslanmaz çelik ithalatı bu yılın Kasım ayında aylık %71,7 artışla 53,690 mt oldu.

Söz konusu ayda sıcak haddelenmiş paslanmaz çelik ithalatı aylık %62,2, soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik ithalatı %167,6, paslanmaz dikişsiz boru ithalatı aylık %72, paslanmaz uzun çelik ithalatı aylık %21,4 ve paslanmaz kaynaklı boru ithalatı %55,7 artarken paslanmaz tel ithalatı aylık %2,1 düşüş gösterdi.

Aynı ayda toplam sevkiyatın %64,4’ünü oluşturan Çin, Rusya’nın en çok paslanmaz çelik ithal ettiği ülke oldu. Çin’i, %29,6 ile Hindistan, %3,3 ile Endonezya, %1,1 ile Slovenya ve %0,7 ile Vietnam takip etti.