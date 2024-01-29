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Rusya’nın paslanmaz çelik ithalatı 2023 yılında %30,8 arttı

Pazartesi, 29 Ocak 2024 13:57:01 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rusya merkezli SpetsStal Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin paslanmaz çelik ithalatı 2023 yılında yıllık %30,8 artışla 486.000 mt seviyesini geçti.

Söz konusu dönemde soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik ithalatı yıllık %31,1, sıcak haddelenmiş paslanmaz çelik ithalatı %7,4, paslanmaz dikişsiz boru ithalatı %121, paslanmaz uzun mamul ithalatı %62, paslanmaz kaynaklı boru ithalatı %13,6 ve paslanmaz tel ithalatı %52,5 artış gösterdi.

Geçtiğimiz yıl Rusya’nın en fazla paslanmaz çelik ithal ettiği ülke olan Çin toplam ithalatın %67,6’sını meydana getirdi. Çin’i %20,3 ile Hindistan, %6,5 ile Endonezya, %1,9 ile Türkiye ve %1,1 ile Slovenya takip etti.


Etiketler: Paslanmaz Paslanmaz Ürünler Rusya BDT İth/ihr İstatistikleri 

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