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Rusya ve Hindistan koklaşabilir kömür tedariki anlaşması üzerinde çalışıyor

Pazartesi, 21 Haziran 2021 14:31:21 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Çelik Bakanlığı’na yakın kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, Hindistan’a en az 40 milyon mt koklaşabilir taş kömürü tedariki yapılması için Rusya ve Hindistan’ın iş birliği mutabakatı çerçevesi üzerinde çalıştığı belirtildi.

Rusya Enerji Bakanlığı ve Hindistan Çelik Bakanlığı’nın müzakerede bulunduğu anlaşmanın neredeyse tamamlandığı ve iki ülke yetkilileri arasında gerçekleşen görüşmeler sonucunda Hindistan’ın en az 40 milyon mt koklaşabilir taş kömürü ithal edebilmesinin yolunun açıldığı söylendi.

Geçen yıl, Hint çelik üreticisi Tata Steel, test amacıyla Rusya’dan koklaşabilir taş kömürü ithal etmek için bir anlaşma yapmıştı.


Etiketler: Hindistan  madencilik  hammaddeler  koklaşabilir taş kömürü  Hint Yarımadası  |  benzer haberler »


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