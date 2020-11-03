Rusya merkezli Evraz’ın üretim ve satışları üçüncü çeyrekte düştü

Salı, 03 Kasım 2020 17:28:35 (GMT+3) | İstanbul

Bu yılın üçüncü çeyreğinde Rusya merkezli madenci ve çelik üreticisi Evraz Group, çoğunlukla Covid-19 salgınının etkisi nedeniyle bir önceki çeyreğe kıyasla performansında yine düşüş açıkladı.

Bu yılın Temmuz-Eylül döneminde Evraz’ın toplam ham çelik üretimi, şirketin 5 No’lu yüksek fırınını kapatması ve EVRAZ NTMK’deki bakım çalışmasının ardından 6 No’lu yüksek fırınını faaliyete sokması sonucu, çeyreklik bazda %4,4 düşüşle 3,23 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Söz konusu dönemde şirketin pik demir üretimi çeyreklik bazda %3,8 düşüşle 2,69 milyon mt olurken, 6 No’lu yüksek fırının faaliyete başlamasının ardından, dördüncü çeyrekte şirketin pik demir üretiminin artması bekleniyor.

Üçüncü çeyrekte şirketin ham koklaşabilir taş kömürü üretimi, ikinci çeyrekte Alardinskaya ve Esaulskaya madenlerindeki uzunayağın taşınmasının tamamlanması sayesinde, çeyreklik bazda %14,6 artışla 4,78 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Olumsuz piyasa koşulları nedeniyle söz konusu dönemde Razrez Raspadsky açık ocağında üretim askıda kalmaya devam ederken, azalan stok miktarı ve artan kömür ürünleri fiyatları nedeniyle Ekim ayında faaliyetler yeniden başlatıldı.

Bununla birlikte, üçüncü çeyrekte şirketin demir cevheri ürünleri üretimi, çoğunlukla EVRAZ ZSMK’deki birincil kalite konsantre üretim hacmindeki artış nedeniyle çeyreklik bazda %1,4 artışla 3,51 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Bu artış ise, Temmuz-Ağustos döneminde EVRAZ KGOK’un sinter tesisindeki büyük onarma çalışmalarıyla kısmen dengelendi.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde Evraz’ın toplam çelik satışı, çeyreklik bazda %9,5 düşüşle 3,06 milyon mt oldu. Söz konusu dönemde şirketin yarı mamul satışları ise çeyreklik bazda %24,1 düşüşle 1,31 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu düşüş ise, nihai mamul satışlarıyla kısmen dengelendi. Aynı dönemde şirketin nihai mamul satışları, Rusya’daki daha iyi piyasa koşulları ve iyileşen ürün karması nedeniyle çeyreklik bazda %5,7 artışa 1,75 milyon mt oldu.

Bu yılın Temmuz-Eylül döneminde, şirketin yurt dışına yaptığı koklaşabilir taş kömürü satışları çeyreklik bazda %23,6 artışla 3,46 milyon mt olurken, demir cevheri ürünleri satışları da artan ihracat sevkiyatları sayesinde, çeyreklik bazda %9 artışla 486.000 mt seviyesinde kaydedildi.