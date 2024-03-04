Rusya kömür ihracatına dolar-ruble kuruna bağlı olarak yeniden vergi getirdi

Pazartesi, 04 Mart 2024 12:19:21 (GMT+3) | İstanbul

Rusya hükümeti kömür ihracatına ruble-dolar kuruna bağlı olarak 1 Mart 2024 ve 28 Şubat 2025 tarihleri arasında geçerli olmak üzere yeniden vergi getirdiğini açıkladı.

Vergiler ruble-dolar kuruna bağlı olarak %4-7 arasında değişen oranlarda yer alıyor. Ayrıca vergi rublenin dolar karşısında 80’den az olması durumunda otomatik olarak sıfıra inecek.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere hükümet, iç piyasayı fiyat artışlarından korumak amacıyla 2023 yılının Ekim ayında kömür ihracatına getirilen vergileri Rus kömür üreticilerini desteklemek için bu yılın Ocak ayında kaldırmıştı.