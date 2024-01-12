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Rusya kömür ihracatına dolar-ruble kuruna bağlı olarak uygulanan vergiyi kaldırdı

Cuma, 12 Ocak 2024 12:13:02 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rusya hükümeti termal ve koklaşabilir taş kömürü ihracatına ruble-dolar kuruna bağlı olarak uygulanan vergilerin kaldırıldığını açıkladı. İç piyasayı fiyatlardaki artışlarından korumak amacıyla geçtiğimiz yıl Ekim ayında getirilen ve %4-7 arasında değişen vergilerin 2024 yılı sonuna kadar geçerli olması bekleniyordu. Vergi rublenin dolar karşısında 80’den az olması durumunda otomatik olarak sıfıra inecekti. Söz konusu vergiler getirildiğinde bazı kaynaklar hükümetin bu kararı Ukrayna’daki savaşı finanse etmek amacıyla verdiğini düşünüyordu.

Yerel basında çıkan haberlere göre, vergilerin kaldırılması Rus kömür üreticilerinin yılda 1,5 milyar $’a kadar tasarruf etmesine ve kârını artırmasına yol açabilir.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere ihracat vergisi slab, kütük, çoğu uzun ve yassı mamul, pik demir, kömür, kok, sıcak briketlenmiş demir cevheri ve demir cevheri için geçerli olacaktı.

1 $ = 88,1 RUB


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Rusya BDT Kota ve Vergiler 

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