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Rusya hurda ihracat politikasında düzenlemeler yaptı

Salı, 31 Mayıs 2022 17:41:33 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Yerel üreticilere ayrılan arzı dengelemek adına 2021’in sonundan itibaren hurda ihracatında daha sıkı bir yol izleyen Rusya hükümeti, düzenlemeler yapmaya devam ediyor. Hükümet bu kez, Rusya ile Kırgızistan’ın yanı sıra Ermenistan, Belarus ve Kazakistan’ın da dahil olduğu Avrasya Ekonomik Birliği’ne (EAEU) üye olmayan ülkelere yapılan hurda ihracatının kotası 810.000-830.000 mt’dan 540.000 mt’a indirildi. Buna göre, kotayı aşmamış ülkelere yapılan ihracatlar 100€/mt, aşmış ülkelere yapılan satışlar ise 290€/mt vergiye tabi olacak. Yine de, yapılan açıklamaya göre ihracat kotasına yönelik yeni düzenlemeler bölgeye ve bölgelerin endüstriyel gelişimine göre farklılık gösterecek. Kota vergisinin dağıtım mekanizması, Rus kuruluşların temel ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli olmayan hurdanın ihraç edilebilmesini sağlıyor.

Yeni düzenleme 1 Haziran itibarıyla iki aylığına yürürlüğe girecek. Bir piyasa kaynağı, “Bu karar halihazırda bir ay öncesinden bekleniyordu. Yine de mevcut ihracat hacimleri göz önüne alındığında, bu düzenleme önemli bir değişim yaratmayacak,” şeklinde konuştu. RUSLOM’a göre, bu yıl Rusya’dan EAEU dışındaki ülkelere yapılan hurda satışları önemli oranda düştü. Bu yılın Ocak-Nisan döneminde, Rusya’nın hurda ihracatı geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 962.000 mt’a kıyasla neredeyse beş kat düşerek yaklaşık 200.000 mt oldu. Mart başından bu yana Rus ihracatçıların konumu, koruyucu önlemlerin yanı sıra Ukrayna’ya açılan savaş nedeniyle batı ülkeleri tarafından uygulanan yaptırımlardan da etkilendi.


Etiketler: Hurda hammaddeler Rusya BDT ticaret kota ve vergiler 

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