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Rusya bir kez daha Ukrayna’nın altyapısına hasar verdi

Perşembe, 24 Kasım 2022 16:46:27 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Bugün, Rusya’nın füze saldırıları Ukrayna’nın çoğu başlıca şehrinde altyapılara hasar verdi. Saldırı, ülke genelinde konutlarda ve imalat birimlerinde elektriklerin kesilmesine yol açtı, ancak kısa vadede elektrik sorununun çözülmesi bekleniyor.

Piyasa kaynaklarına göre Ukrayna’daki tesislerde çelik üretimi, en büyük nükleer santrallerin kapatılmış olduğu göz önüne alındığında, dün kaçınılmaz bir şekilde kısmen durdu. Dün Energoatom tarafından yapılan açıklamada, “Bugün Ukrayna’nın elektrik sistemindeki frekansın azalması sonucu, Rivne, Güney Ukrayna ve Khmelnytsky nükleer santrallerinde acil durum koruması devreye sokuldu,” ifadelerine yer verildi.

Bugün elektrik bazı bölgelerde halihazırda kademeli bir şekilde geri gelmeye başladı.

Metinvest Group CEO’su Yuriy Ryzhenkov BBC’ye verdiği röportajda, “Eğer elektriğin yoksa kanalizasyon sistemin, suyun ve ısıtma sistemin de yok demektir ve tüm bunlar ciddi insani sorunlar yaratıyor veya yaratabilir. Ancak şu anda, Ukraynalı enerji işçileri tüm kayıplara rağmen sistemi çalıştırmaya devam ediyor,” dedi.

Ryzhenkov röportajda, Mariupol bölgesi kurtarıldığında şirketin buradaki tesislerini onarmayı düşündüğünü belirtti. Ryzhenkov, “Mariupol’da daha modern ve çevre dostu yeni bir sanayi inşa edeceğiz. Bunu yapmak için gerekli sermaye konusunda ise, hükümetten ve Rusya’dan alacağımız tazminatlardan destek görebiliriz,” şeklinde konuştu.


Etiketler: Ukrayna Rusya BDT 

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