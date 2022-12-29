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Savaş sigortasının iptal edilmesi Karadeniz’de günlük çelik ticaretini pek etkilemeyecek fakat endişeler sürüyor

Perşembe, 29 Aralık 2022 17:38:53 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ukrayna’da devam eden savaş, sigortacılık dahil çelik ticaretiyle bağlantılı birçok sektörü etkilemeye devam ediyor. Uluslararası kaynaklara göre, bazı gemi sigortacıları reasürörlerinin büyük kayıplar yaşamaları nedeniyle bölgeyi terk etmesinin ardından, Ukrayna, Rusya ve Belarus’ta savaş riski sigortalarını iptal edeceklerini belirtti.

Reasürörler müşterileriyle yıllık kontratlarını normalde 1 Ocak tarihinde yeniler fakat bazıları savaşa bağlı yaşadıkları kayıplar ve ayrıca Florida’daki kasırga nedeniyle geri adım attı. Reuters’e göre, Amerika, Kuzey, İngiltere ve Batı koruma ve tazminat (P&I) kulüpleri 2023 başı itibarıyla Karadeniz bölgesinde savaş sigortası sorumluluğunu üstlenmek istemiyor. Kuruluş tarafından yapılan açıklamada, “Kulüplerin reasürörleri artık Rusya, Ukrayna veya Belarus bölgelerindeki savaş riski için sigorta sağlayamayacak durumda,” ifadelerine yer verildi. Ancak P&I kulüplerinin savaş sigortası iptalinin tüm sigorta çeşitlerinde uygulanmadığı belirtildi.

Reasürörlerin durumu henüz net değil ve piyasa oyuncuları bu gelişmenin günlük çelik ticaretini nasıl etkileyebileceği konusunda farklı görüşlere sahip. Bazı kaynaklar bunun çelik sektörünü önemli bir şekilde etkilemeyeceğini düşünüyor. SteelOrbis’e konuşan bir tüccar, “Bu hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Karadeniz bölgesinde zaten bir savaş sigortası uygulanmıyordu,” ifadelerini kullandı. Türk bir tüccar ise, “Piyasada herhangi bir değişiklik olmayacak. Bizim sigorta şirketlerimiz İngiltere merkezli ve sigortaları yasal olarak iptal edemezler. Bu yeni kurallar Karadeniz bölgesinde ticarete ve sevkiyata başlayan yeni şirketler için geçerli,” şeklinde konuştu. Ayrıca bazı piyasa kaynakları sigorta sorunu kötüye giderse bunun bölgede navlun ücretlerini olumsuz etkileyebileceğinden endişeleniyor.


Etiketler: Beyaz Rusya Rusya Ukrayna BDT 

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