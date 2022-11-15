SteelOrbis: Yaptırımlar Rusya’nın çelik ihracatını şimdilik pek azaltamadı fakat ticaret rotaları değişti

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14-18 Kasım tarihlerinde Malezya’da düzenlenen Güneydoğu Asya Demir ve Çelik Enstitüsü (SEAISI) Çelik Konferansı ve Fuarı’nda söz alan SteelOrbis Asya’dan Sorumlu Piyasa Analisti Anastasiia Kononenko’ya göre Rusya-Ukrayna savaşı, Ukrayna üretim kapasitelerinin %40’ını kaybettiği ve limanlarının kuşatılması nedeniyle sevkiyat sorunları yaşadığı için ülkenin çelik ihracatının 8 ay içerisinde 8,5 milyon mt düşmesine yol açtı. Ancak Rusya’nın çelik ihracatı en azından şimdilik beklenenden daha az etkilendi.

Rus üreticiler bazı satışlarını Batı’dan Asya rotalarına yönlendirdi, yerel piyasaya daha fazla odaklandı ve yaptırımları atlatmak adına üçüncü şirketlerle çalıştı. Sonuç olarak, bu yılın ilk yarısında Rusya menşeli başlıca ürünlerin ihracatı (kütük, slab, sıcak rulo sac, uzun mamul, pik demir), tüm yıl için beklenen yıllık %20’lik düşüşe kıyasla yalnızca yıllık %5 geriledi. Yıllık %20 gerilemesi beklenen yerel tüketim ise yıllık bazda ortalama %10-15 düşüş gösterdi. Rusya’nın üretimi ise yıllık %7 düştü, ancak 2022’nin tamamında %15 düşüş kaydedileceği öngörülüyor.

Rusya’nın ihracatının beklenenden az düşmesi, ürün satış portföyünde gözle görülür biçimde yapılan değişikliklerle bağlantılı. Çoğunlukla yassı mamul için olmak üzere nihai mamul ihracatında görülen sert düşüş, yarı mamul ve pik demir satışlarıyla dengelendi. Yarı mamul satışlarının Rusya’nın toplam ihracatındaki payı %55’ten %63’e yükseldi. Ancak yarı mamul segmenti içerisindeki dengeler de değişti. Ülkenin slab satışları o kadar arttı ki kütük ihracatında kaydedilen düşüşü tamamen tolere etti. Rusya’nın kütük ihracatı yılın ilk yarısında %12 düşerken, başlıca satış rotası yine Türkiye’ydi. Aynı dönemde ülkenin slab ihracatı ise yıllık %22 artarken, alımlarını en çok artıran ülkeler %100’e kadar çıkan oranlarla Türkiye ve Çin oldu.

Bunun yanı sıra, Avrupa Ukrayna’dan yaptığı slab ithalatının yerini Asya çıkışlı sevkiyatlar alırken, Rusya’dan yapılan slab alımları pek değişmedi çünkü Rusya’ya yönelik yarı mamul ithalat yasağı 2024’e kadar geçerli olmayacak. Avrupa’da ithal kütüğe yönelik talep de arttı ancak bu segmentte Asyalı satıcılar, Cezayir ve Türkiye gibi Avrupa’ya daha yakın kaynaklarla rekabet etmek zorunda.

Genel olarak, yaptırımlar Rusya’nın Asya’ya yarı mamul satışlarını diğer bazı Batı pazarlarına yaptığı satışlara kıyasla daha az etkiledi. Ancak ticaret rotaları burada dahi değişiklik gösterdi. Önceden başlıca Rusya çıkışlı kütük alıcılarından olan Filipinler, ödeme sorunları ve ABD’nin yeni yaptırım riskleri nedeniyle Haziran’da Rusya’dan hiç kütük ithalatı gerçekleştirmedi. Tayvan çoğunlukla düşük fiyatlar nedeniyle Asya’da en çok Rusya çıkışlı kütük alan ülke olurken, Çin daha az kütük fakat daha fazla slab ithalatıyla birlikte Rusya’nın düzenli yarı mamul alıcılarından biri olmayı sürdürdü. Öte yandan, Rusya’nın nihai mamul ihracatı Batı ülkelerinin yaptırımlarından en çok etkilenen segment oldu. Bu yılın ilk yarısında ülkenin sıcak rulo sac sevkiyatları %50 azaldı. Rus satıcılar bazı satışlarını yakın Avrupa pazarlarından Hindistan veya diğer Asya rotalarına daha düşük tonajlarda yönlendirmeye çalışıyordu. Ayrıca, yerel pazara veya Kazakistan ve Özbekistan gibi diğer BDT ülkelerine yapılan satışlar da sıcak rulo sac üretiminde büyük düşüşler yaşanmasının önüne geçti.

Bu savaşın küresel çelik piyasası üzerindeki etkilerinden birisi, fiyatların sürekli düşüş göstermesi oldu. Kütük fiyatları tedarik kesintilerine dair endişeler nedeniyle başta arttı, fakat Rusya ihracat payını korumaya çalıştığı için o dönemden bu yana sürekli düşüyor. Başta elektrik ark ocaklılar için olmak üzere, Rusya’nın Karadeniz bölgesindeki tedarikçilerin kâr edemedikleri noktaya gelmeleri nedeniyle kütük fiyatları Temmuz ayından bu yana ise belirli bir aralıkta dalgalanıyor. Rusya’nın güneyinde bulunan birkaç küçük ölçekli hurda bazlı tesis söz konusu koşullarda üretimini durdurmak veya çoğunlukla yerel piyasaya satış yapmak zorunda kaldı.

Rusya’nın ihracatının büyük oranda yaptırımlara ve risklere rağmen buradan alım yapacak pazarlara bağlı olması bekleniyor, diğer menşelere kıyasla indirimler ise devam edecek. Genel olarak, Rusya ihracat pazarındaki payını, özellikle Batı pazarlarında alternatif tedarikçilere kaybedecek ve bu nedenle Rus üreticiler üzerindeki mali baskı sürecek gibi görünüyor.