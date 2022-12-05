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ArcelorMittal tesisine Rus füzesi isabet etti

Pazartesi, 05 Aralık 2022 17:22:05 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ukrayna merkezli ArcelorMittal Kryvyi Rih tarafından yapılan açıklamaya göre, dün gece şirketin tesisine Rus füzesi isabet etti. Açıklamada, mücbir sebepler planının devreye sokulduğu ve kurtarma ekibinin durumu kontrol altına almak adına sağlık ekipleriyle birlikte olay yerinde çalışmalara devam ettikleri belirtildi. Tesislerin ne kadar zarar gördüğüne dair henüz bir bilgi yok.

ArcelorMittal 24 Kasım’da Rusya tarafından Ukrayna’nın sivil ve endüstriyel altyapısına gerçekleştirilen saldırı nedeniyle elektrik kullanımını önemli oranda sınırlamak zorunda kalmıştı. Şirket ülkede enerji tedariki ve dağıtımı geri getiriline kadar çelik üretim işlemlerini ve nihai mamul üretimini durdurmuştu.

Ukraynalı Metinvest de söz konusu dönemde Dnipro bölgesinin Kamyanske şehrinde bulunan tesisinde başta kütük ve uzun mamul üretim birimlerinde olmak üzere faaliyetlerini en aza indirmişti.

Ukrayna çelik endüstrisi Rusya’nın işgalinden ciddi şekilde hasar görmeye devam ediyor. Önceden bombalanan Azovstal’ın tesisi ve işgal edilen Illyich SW’ye ek olarak, birçok çelik şirketi ve maden sahası faaliyetlerini askıya almak veya enerji tedarikinin olduğu kısıtlı saatlerde çalışmak zorunda kaldı. Söz konusu endüstriler için bir diğer sorun ise lojistik çünkü limanlara erişim sağlanamaması, çelik üreticilerinin hammadde ithalatı ve çelik ihracatı için rotalarını değiştirmelerine neden oldu.


Etiketler: Ukrayna Rusya BDT Çelik Üretimi ArcelorMittal 

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