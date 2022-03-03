Rus Novorossiysk Ticari Deniz Limanı her zamanki gibi hizmet vermeye devam edecek

Perşembe, 03 Mart 2022 16:37:03 (GMT+3) | İstanbul

Rusya’da bulunan Novorossiysk, Primorsk ve Kaliningrad limanlarını işleten Rus liman işletmecisi Novorossiysk Ticari Deniz Limanı (NCSP), son AB yaptırımlarına maruz kalacak Rus deniz taşımacılığı kuruluşundan biri olduğunu belirtti. Ancak NCSP, müşterilerine kısıtlama olmaksızın her zamanki gibi hizmet vermeye devam ettiğini bildirdi.

Açıklamaya göre yaptırımlar sektörel bazda olmakla birlikte, denizcilik üzerindeki etkisi sınırlı görünüyor. Yaptırımlara tabi olarak listelenen kuruluşlara doğrudan veya dolaylı olarak alım, satım, yatırım hizmeti verilmesi yasak. Sonuç olarak, NCSP tarafından kontrol edilen limanların ve terminallerin kullanımına ilişkin herhangi bir mevcut yasak görünmüyor.

Ayrıca SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre son durağı veya bir sonraki limanı Rusya’da olan gemilerin insani sebepler dışında AB limanına girişini yasaklamaya yönelik bir girişim var.

Piyasa oyuncularına göre NCSP’nin operasyonlarının engellenmesi Rusya’nın söz konusu bölgelerdeki ihracat sevkiyatlarını minimuma indirecek, ancak çelik sektörü için Novorossiysk limanı büyük bir öneme sahip. Bir kaynak, “Rusya bitti. Söz konusu liman bölgedeki en büyük liman, diğer limanlar küçük ve şu anda faaliyet göstermiyor,” şeklinde konuştu.