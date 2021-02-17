Rus IMH’nin üretimi 2020 yılında arttı

Çarşamba, 17 Şubat 2021 16:51:31 (GMT+3) | İstanbul

Rusya merkezli pik demir ve koklaşabilir taş kömürü üreticisi Industrial Metallurgical Holding (IMH), 2020 yılına ilişkin operasyonel sonuçlarını açıklarken, pik demir, kok ve kömür üretimlerinde artış bildirdi. Şirket, zorlu piyasa koşullarına rağmen 2020 yılında satışlarını artırmayı başardı.

2020 yılında, IMH, yıllık %10 artışla 2,61 milyon mt pik demir üreterek yeni bir üretim rekoru kırdı. Öte yandan, şirketin pik demir satışları, 1,51 milyon mt’u şirketin bağlı kuruluşu Tula Steel’den gelen yüksek talep nedeniyle yerel pazara satılmak üzere yıllık %11 artışla 2,62 milyon mt seviyesinde yer aldı. Sonuç olarak söz konusu yılda yerel pazara yapılan satışlar yıllık %96 arttı. Söz konusu dönemde, IMH’nin kok üretimi bir önceki yıla göre %6 artarak 2,74 milyon mt olurken, kok satışları yıllık %1,2 artışla 2,72 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Madencilik segmentinde ise, şirketin kömür üretimi Tikhova madeninde artan üretim nedeniyle yıllık bazda %13 artış göstererek 2,35 milyon mt oldu. Öte yandan, 2020 yılında şirketin kömür konsantresi üretimi yıllık %3 düşüşle 2,35 milyon mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu dönemde IMH’nin demir cevheri üretimi yıllık %1,2 düşüşle 4,79 milyon mt seviyesinde yer alırken, demir cevheri konsantresi üretimi aynı dönemde yıllık bazda %2,2 düşüşle 2,06 milyon mt seviyesinde kaydedildi.