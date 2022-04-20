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Rio Tinto’nun demir cevheri üretimi birinci çeyrekte düştü, 2022 için sevkiyat tahmini değişmedi

Çarşamba, 20 Nisan 2022 09:54:46 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Dünyanın en büyük ikinci demir cevheri üreticisi, Avustralya merkezli Rio Tinto, bu yılın birinci çeyreğinde Batı Avustralya’daki Pilbara bölgesinden yapılan demir cevheri üretiminin çeyreklik bazda %15 ve yıllık %6 düşüşle 71,7 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı. Söz konusu dönemde şirketin Pilbara bölgesinden yapılan demir cevheri sevkiyatları ise yıllık %8 ve dördüncü çeyreğe kıyasla %15 düşüşle 71,5 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Şirket Moğolistan hükümetiyle yapılan anlaşmanın ardından Oyu Tolgoi’de yeraltı madenciliğinin başlamasıyla ilk çeyrekte kayda değer ilerleme kaydettiğini belirtti. Rio Tinto Gine’deki Simandou demir cevheri projesi için de bir anlaşma imzaladı.

Rio Tinto Gudai-Darri’nin devreye alınmasıyla ikinci yarıda üretim hacimlerinin artmasını bekliyor. Şirketin 2022 yılı için demir cevheri sevkiyat tahmini değişmeyerek 320-335 milyon mt aralığında yer almaya devam ediyor.


Etiketler: demir cevheri hammaddeler Avustralya Okyanusya madencilik üretim Rio Tinto 

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