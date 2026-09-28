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Rio Tinto ve Shougang, yüksek fırın gazından karbon yakalama pilot tesisini devreye aldı

Pazartesi, 28 Eylül 2026 13:48:11 (GMT+3)   |   İstanbul

Küresel madencilik şirketi Rio Tinto, Çinli çelik üreticisi Shougang Group ile birlikte endüstriyel ölçekli bir karbon yakalama deneme tesisini devreye aldığını ve çelik üretiminden kaynaklanan emisyonların azaltılmasına yönelik iş birliğinde ilerleme kaydettiğini belirtti.

Yıllık karbon yakalama kapasitesi 10.000 mt

Shougang'ın demir üretim operasyonlarına entegre edilen tesis, şirketin Jingtang üssünden saatte 3.000 metreküpe kadar yüksek fırın gazını işleyerek yılda 10.000 mt'a kadar karbon yakalayabilecek ve uzun vadeli araştırma ve deneme çalışmaları için kullanılacak.

Atık ısı, karbon yakalama maliyetlerini düşürebilir

Şirketlerin düşük karbonlu sinterleme, fırın optimizasyonu ve karbon yakalama teknolojilerini kapsayan 2022 tarihli karbonsuzlaşma anlaşması kapsamında hayata geçirilen proje, 2024 yılında devreye alınan daha küçük ölçekli tesisi takip ediyor. Mevcut operasyonlardan elde edilen atık ısının kullanılmasıyla karbon yakalama maliyetlerinin düşürülmesi ve teknolojinin çelik tesislerinde daha yaygın kullanılması hedefleniyor.

Yakalanan karbonun yeniden kullanımı değerlendiriliyor

Taraflar yakalanan karbonun sentez gazına dönüştürülerek çelik üretiminde yeniden kullanılması ve böylece ilave karbon ihtiyacının azaltılması olanaklarını da değerlendirirken, Rio Tinto, Shougang'ın teknolojisinin geliştirilmesi ve ölçeğinin büyütülmesi için teknik destek sağladı.

Etiketler: Asya Karbonsuzlaşma Rio Tinto 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

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