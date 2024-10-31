Rio Tinto ve Nanjing Steel karbondan arındırma konusunda iş birliği yapacak

Avustralya merkezli madenci Rio Tinto, iklim değişikliği karşısında çelik değer zincirini karbondan arındırmak üzere diğer şirketlerle iş birliği yapmaya devam ediyor. Reuters’ta çıkan bir habere göre şirket, demir üretiminde karbondan arındırma teknolojisinin kullanımı konusunda Çin merkezli Nanjing Iron and Steel Co. ile bir mutabakat anlaşması imzaladı.

Şirketler, Pilbara madeninde çıkan toz cevheri kullanarak peletleme işleminin yanı sıra biyokütle uygulamalarını araştırmak için birlikte çalışacak.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere geçtiğimiz yıl Rio Tinto, Çinli çelik üreticisi Baowu Steel Group ile çelik tedarik zincirini karbondan arındırmak amacıyla her iki ülkede projeler geliştirmek için mutabakat anlaşması imzalamıştı.