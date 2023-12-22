Rio Tinto ve AtkinsRéalis Gine’deki Simandou demir cevheri projesi için ortak oldu

Cuma, 22 Aralık 2023 10:20:57 (GMT+3) | İstanbul

Kanada merkezli mühendislik şirketi AtkinsRéalis Gine’de bulunan Simandou demir cevheri projesi için Avustralya merkezli madenci Rio Tinto’nun entegre teslimat ortağı olacağını açıkladı. Buna göre AtkinsRéalis proje ve inşaat yönetimi, mühendislik ile teknik uyumluluk hizmeti ve sözleşme yönetimi hizmeti verecek.

Simandou projesi ortalama %65,3 tenörlü tahmini 2,8 milyar mt demir cevheri içeren dünyanın en büyük ve henüz kullanılmamış olan yüksek kaliteli demir cevheri yatağı. Ayrıca 26 yıllık maden ömrünü desteklemek için tahmini 1,5 milyar mt cevher rezerve dönüştürüldü. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere projede üretimin 2025 yılında başlaması ve 30 ayda yıllık 60 milyon mt kapasiteye ulaşılması bekleniyor.